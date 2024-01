Serena | «Lautaro Martinez più freddo di Vlahovic! Gara nervosa»

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Aldo, ex sia di Inter che di Juventus, ha parlato die Vlahovic. I due attaccanti si sfideranno domenica sera. UNO CONTRO L’ALTRO ? Aldosue Vlahovic: «Alle doti tecnicheabbina una freddezza sorprendente, una forza mentale che ha amplificato diventando capitano sia con le azioni sul campo sia con le parole fuori dal campo. Vlahovic invece ha una determinazione incredibile, una voglia di migliorarsi che l’ha portato a riemergere». ESEMPIO ?continua: «All’Interha alle spalle il centrocampo ideale, un reparto con la capacità tecnica di imbeccare subito il primo movimento. Infatti il pallone gli arriva con celerità e precisione. Poi l’argentino è bravo a dare ...

Serena , ex bomber di Inter, Milan e Juventus, parla degli attaccanti top in Europa. Tra questi Lautaro Martinez . Il capitano è un ... (inter-news)

Aldo Serena , ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Libero raccontando le differenze tra Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic Aldo Serena , ex ... (calcionews24)

Giocatori come Giuseppe Meazza, Aldo Serena, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf ...Inter, idea Piatek dall’Istanbul Basaksehir: il polacco come perfetto vice Lautaro Balzato agli onori della cronaca ...Lautaro Martinez e Mauro Icardi (124 gol) Christian Vieri (123 gol) Ermanno Aebi (106 gol) Mario Corso (95 gol) Attilio Demaria (86 gol) Antonio Angelillo (80 gol) Aldo Serena e Romelu Lukaku (78 gol) ...Ancora una volta il timbro lo ha messo Lautaro Martinez. Il bomber argentino ha sancito la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina, riportando i nerazzurri in testa alla classifica e con una partita ...