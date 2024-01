Sensi prossimo verso il Leicester

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Stefanoaspetta ancora di conoscere il proprio futuro in questi ultimi due giorni di mercato. Oggi il centrocampista italiano classe 1995 si è allenato ad Appiano Gentile con l’Inter, tornata al lavoro dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Simone Inzaghi in seguito alla vittoria di domenica sera sul campo della Fiorentina e in vista del derby d’Italia con la Juventus di domenica prossima a San Siro.e l’Inter aspettano una chiamata dal. C’è già l’accordo per un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 500 mila euro più altri 2 milioni di bonus in caso di promozione in Premier League, ma prima di poter completare questa operazione di mercato il club inglese è al lavoro per risolvere dei problemi legati alla lista e al Fair-Play finanziario. Ieri sera la squadra allenata dall’italiano ...