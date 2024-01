Sensi | oggi scambio di documenti tra Leicester e Inter? Le ultime

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Si starebbe avvicinando la fumata bianca nella trattativa traper il trasferimento di Stefanoal club inglese.DI– Queste le parole di Gianluca Di Marzio nel corso del podcast Buongiorno calciomercato. «Nella giornata diè atteso loditraper il passaggio di». Fonte: Podcast “Buongiorno calciomercato” di Gianluca Di Marzio-News -notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

Come si apprende da una nota della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Federale ha accolto la richiesta della LND sulla fissazione di un nuovo periodo per consentire nuovi tesseramenti in casi par ...Jannik Sinner, dopo essere atterrato a Roma dopo la straordinaria vittoria agli Australian Open (guarda), viene ricevuto a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni. L’incontro è durato circa mezz’ora. Applausi ...sono state presentate osservazioni in occasione della C.d.S. summenzionata, da parte dell'Amministrazione comunale di Barletta, in merito all'ampliamento della discarica Daisy; in caso affermativo si ...