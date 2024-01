Sensi-Leicester City | ecco quello che l’Inter voleva! Le cifre

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)al, adesso ci siamo (forse) per davvero! Dopo i dubbi delle ultime ore è Di Marzio a parlare di accordo in chiusura conper la cessione del centrocampista. SE NE VA – Oggi Stefanosi è regolarmente allenato ad Appiano Gentile, mettendo qualche dubbio sulla sua cessione, ma ora per lui è pronta la partenza per l’Inghilterra. L’aggiornamento lo dà Gianluca Di Marzio, dal suo account Twitter. L’annuncio del giornalista: “Si sta sbloccando la trattativa trae Inter per il trasferimento a titolo definitivo di Stefano. Ai nerazzurri andranno 2.5 milioni in caso di promozione in Premier League“. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...