Sensi | il motivo del ritardo dal Leicester Momento di stasi – Sky

Stefanorimane vicino al, ma la trattativa non è ancora conclusa. Manca ancora qualcosa, Gianluca Di Marzio da Sky Sport spiega la situazione. RITARDI – L'Inter aspetta solamente i documenti firmati dalper la chiusura della trattativa per Stefano. Il centrocampista ha già l'accordo con un contratto da un anno a mezzo, precisamente fino a giugno del 2025. Il club inglese dovrebbe mandare domani tutto per far sì che tutto si concluda al meglio. Per ora c'è, si vive undi attesa.