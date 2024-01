Sensi a ora ‘guarda’ Inter-Juventus | l’aggiornamento

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’uscita diè la principale notizia di mercato che si attende dall’nella settimana che porta al derby d’Italia con la, che è anche l’ultima di trattative. Ma, per il momento, il giocatore non è ancora partito direzione Empoli. L’ATTESA – Stamattina si parlava di scambio di documenti atteso in giornata per il passaggio di Stefanodall’al Leicester City. Ma non è ancora chiusa l’operazione per portarlo in Inghilterra. Tanto che oggi, alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile,era in gruppo agli ordini di Simone Inzaghi. Guardando quindi piùdi domenica sera che il prossimo impegno in Championship con le Foxes. Che peraltro ieri hanno vinto la loro ventiduesima partita in ventinove giornate, ...