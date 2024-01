Sei mesi per mamme e papà | dopo il salario minimo | uniamoci sul congedo paritario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Conosco deiche hanno potuto vivere a pieno i primidi vita della loro bimba perché durante la pandemia hanno perso il lavoro. Conosco deiche ci sono riusciti perché lavorano con partita Iva e hanno assunto la decisione difficile di non fatturare per alcuni. Conosco deiche, godendo di un contratto stabile e tutelato, hanno scelto di mettere insieme permessi e ferie e usarli per crescere il loro bambino. Conosco inveceche non potevano assentarsi dal lavoro e si sono persi tutto questo. Purtroppo, conosco ancorache, godendo di unpiù basso del partner, hanno accettato di lasciare il loro impiego per restare a casa e occuparsi dei figli. Conoscoche avrebbero ...