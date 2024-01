Se non si salva l’Africa non si salva l’Europa Dibattito sul Piano Mattei

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Fare squadra per mettere a terra, presto e bene, il, appena presentato alla comunità globale e africana dal governo italiano. Si potrebbe riassumere in questi termini il senso del convegno Sud polo magnetico – Il, tenutosi presso l’Aula dei gruppi parlamentari della Camera, organizzato e promosso dalla Camera di commercio italo-africana e dall’associazione I sud del mondo. A prendervi parte, tra gli altri, il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, il ministro degli Esteri della Tanzania, January Yusuf Makamba, il presidente dell’Ice, Matteo Zoppas, quello di Simest, Pasquale Salzano e il ministro dell’Ambiente e Gilberto Pichetto Fratin. Il là ai lavori è stato dato dallo stesso Zoppas, per il quale “in un contesto in cui c’è un forte rallentamento del commercio internazionale abbiamo ...