«Se l’è cercata» | perché Ilaria Salis è la nuova vittima contro cui scagliarsi

Ilaria Salis - Crippa : “Spiace - ma ogni paese punisce come vuole”. La Lega e la tentazione del “se l’è cercata”. Il padre : “Vogliono screditarla”

“Spiace, ma ogni paese punisce come vuole“, “Partire per mettersi nei guai in Ungheria ha delle conseguenze“, “Indignano più le manette di un ... (ilfattoquotidiano)