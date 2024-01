Scuola | sondaggio Swg per Gilda | la maggioranza dei docenti è contraria all’autonomia differenziata

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) È stato presentato oggi ilrealizzato da Swg perdegli Insegnanti. Tra i temi esaminati, l’autonomia, cui si oppone il 54% deie l’elezione del preside da parte dei, ritenuta un’ipotesi piuttosto favorevole. La maggior parte deiitaliani intervistati, un campione di 600 persone, e cioè il 54% e soprattutto disecondaria e del Centro-Sud, si dice contrario. Solo il 35% è favorevole e per lo più si tratta di insegnanti del Nord Italia. Dati che riflettono anche un generale scetticismo, si legge nella notadegli Insegnanti, nei confronti di un’autonomia scolastica che ha attribuito la dirigenza ai presidi e che rilevano ...

In un'epoca segnata da una crescente consapevolezza sulla violenza di genere e sull'importanza dell' Educazione affettiva e sessuale , il 94% dei ... (orizzontescuola)

Un Sondaggio condotto da Swg per la Gilda degli insegnanti su un campione di 600 docenti italiani ha rivelato una forte opposizione alla proposta di ... (orizzontescuola)

Tra i favorevoli, soprattutto gli insegnanti del nord e dei piccoli centri. I risultati del sondaggio Swg per Gilda ...Un sondaggio condotto da Swg per la Gilda degli Insegnanti su un campione di 600 docenti italiani ha rivelato una forte opposizione alla proposta di ridurre il ciclo scolastico da 5 a 4 anni.I risultati di un sondaggio realizzato da Swg per Gilda degli Insegnanti: i docenti vorrebbero poter scegliere il loro dirigente scolastico ...