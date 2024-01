Scuola | manca nuovamente numero legale al Senato su ddl Valditara

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gen. (askanews) – A vuoto nell’aula del, pernza del, anche il secondo tentativo di votazione per un coordinamento formale del testo del ddlper l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, collegato alla legge di bilancio. Il capogruppo del Pd, Francesco Boccia, ha preso la parola chiedendo di rinviare a domani la conclusione dei lavori (dopo questo votosolo il voto finale) ma il presidente del, Ignazio La Russa, ha sospesola seduta per venti minuti in attesa di una nuova verifica del. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Senza l’infermiere specializzato che lo monitora e interviene in caso di necessità, Lorenzo a scuola non ci può andare. «La situazione di mio ... (open.online)

Roma, 31 gen. (askanews) – Manca il numero legale nell’aula del Senato che deve approvare il disegno di legge di iniziativa governativa per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-profession ...«Io insegno in una scuola alberghiera: sapete quando siamo riusciti a fare la prima esercitazione A novembre. La formazione è importante, eppure non ci sono più risorse per poterla fare». Infine, sui ...Roma, 31 gen. (askanews) - A vuoto nell'aula del Senato, per mancanza del numero legale, anche il secondo tentativo di votazione per un ...