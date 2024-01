Scrive a Babbo Natale e avvera il suo sogno | accompagnerà gli azzurri in campo nel Sei Nazioni

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Rovigo, 31 gennaio 2024 -to per Giacomo, giovane rugbista di 10 anni di Rovigo. Nella letterina inviata aaveva espresso il desiderio, in occasione della prima partita del Sei, di accompagnare ini suoi idolinella gara contro l’Inghilterra. “Ciao, mi chiamo Giacomo e l’unica palla che mi è sempre piaciuta è quella ovale”, questo l’inizio della letterina scritta dal giovane che gioca con l’under 10 della Monti Rugby Rovigo. “Gioco a rugby da quando ho 3 anni e mezzo ed il mioè quello di indossare un giorno la maglia azzurra. Chiedo l’aiuto diper accompagnare ini miei idoli sabato 3 febbraio nella partita del 6 ...

