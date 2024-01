Scontro sul mojito alla Camera | Mulè stoppa deputato M5S

E' stato uno scontro molto violento in cui ad avere la peggio è stato ...un furgone preso a noleggio. Sul posto anche il personale dell'Anas che ha fornito supporto per gestire la viabilità.L'urto fu terrificante. Alessandro venne disarcionato dalla moto e sbalzato nella siepe che fa da spartitraffico sul viale per le spiagge, ma questo non bastò ad attutire la caduta. Quando arrivarono ...Scerra parla dei balneari e richiama l'estate al mare di Salvini. Il vicepresidente della Camera: 'è un richiamo offensivo, evitiamo richiami a cosa beve o non beve uno'.