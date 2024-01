Scomparso a Bovegno Tragica conclusione | trovato morto il runner

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Era sul fondo di un canalone innevato, a quota 1900 metri, sotto salti di roccia di un centinaio di metri. Privo di vita. La piùdelle previsioni si è avverata. Fabio Ferrari, ilcinquantacinquenne di Provaglio d’Iseo, ieri è statosopra i monti di, in località Baita Prada. Ingegnere, super sportivo – attualmente era iscritto alla società Atletica Franciacorta Oxyburn, ma amava molto anche la bici – Ferrari non dava più notizie di sé dalla tarda mattinata di domenica. Era uscito in solitaria, come faceva spesso, per una sessione di trail running in montagna. Le app lo collocano proprio aanche lo scorso 21 gennaio, quanto in quota aveva corso 18 chilometri e rotti in poco più di tre ore. Domenica Ferrari aveva parcheggiato la sua auto in ...