Sci freestyle | doppiette di Nuova Zelanda e Cina nell’halfpipe a Gangwon 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ultima giornata riservata allo scialle Olimpiadi Invernali Giovanili, competizione multisportiva a cinque cerchi riservata alle giovani promesse che animeranno il futuro del panorama internazionale. A(Corea del Sud) gli atleti si sono fronteggiatie sono state assegnate le medaglie. Doppietta neozelandese sul fronte maschile: Luke Williams ha prevalso con 94.25 davanti al connazionale Finley Melville Ives (92.50), bronzo al collo dello svizzero Alan Bornet (85.00). Doppietta cinese tra le donne: successo di Yishan Liu (92.25) davanti alla connazionale Zihan Chen (83.75), terza la statunitense Kathryn Gray (79.25). Non c’erano italiani in gara. Foto: Lapresse (l’immagine è generica e non si riferisce alla competizione in essere e agli atleti citati)