Sci freestyle | Deromedis ammalato Tomasoni e Zuech avanzano in Coppa del Mondo ad Alleghe

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ad(in provincia di Belluno) sono andate in scena le qualificazioni della nona tappa delladeldi skicross, disciplina dello sci. C’era grande attesa per Simone, ma il Campione delnon si è potuto presentare al cancelletto di partenza per malattia. Un vero peccato per il trentino, che era reduce dal trionfo a St. Moritz nel massimo circuito internazionale itinerante e che sperava di regalare spettacolo di fronte al proprio pubblico. Lo svizzero Alex Fiva ha firmato il miglior tempo (52.38), precedendo di 13 centesimi il tedesco Niklas Bachsleitner e di 0.17 lo svedese Erik Mobaerg. A seguire l’austriaco Tristan Takats (a 0.29), il francese Youri Duplessis Kergomard (a 0.36), lo svedese David Mobaerg (a 0.51), il britannico Oliver Davies (a ...