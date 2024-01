Sci di fondo | la splendida tappa di Goms è una fiamma da cui la Fis può ripartire per rilanciare la Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ladeldi sci diè reduce dal weekend di. Un fine settimana sul quale è doveroso riflettere, proprio in virtù di quanto visto in terra elvetica. L’appuntamento tenutosi in Svizzera può rappresentare una poderosa iniezione di fiducia per una disciplina in crisi di popolarità e, di conseguenza, di credibilità. Errata corrige. Non è lo sci diin sé a essere in crisi, bensì le competizioni di area Fis. Altri circuiti, a cominciare da quelli in cui è inserito la Marcialonga, godono di ottima salute. A dimostrazione di come il Langrenn, come lo chiamano in Norvegia, possa ancora far presa sulla gente. Deve però essere valorizzato e coccolato. Un prodotto, bello o brutto che sia, assume valore e attrattiva anche a seconda di come viene presentato. Se poi è valido, allora avrà modo ...