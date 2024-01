Sci alpino | la Svizzera vince il Team Combined femminile dei Mondiali Junior Italia quarta e quinta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ladomina ildei Campionati2024 di sci, in corso di svolgimento a Portes du Soleil – Haute Savoie (Francia). Nella gara a squadre che prendeva come base di partenza i risultati del superG di stamattina, non trema nello slalom la corazzata elvetica che piazza due sue coppie sul podio. Bene l’, con qualche rimpianto per il quarto e quinto posto. Abuk Braendli non tradisce le aspettative e completa il lavoro iniziato questa mattina dalla compagna Malorie Blanc, con le elvetiche che si prendono la medaglia d’oro confermando così il successo di Sankt Anton dell’anno scorso. 2’06?38 il tempo totale sommando le manche delle due discipline, con la medaglia d’argento che va all’Austria staccata di ...