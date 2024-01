Sci alpino | Italia in trionfo Max Perathoner oro in superG ai Mondiali Juniores

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’conquista il primo titolo aidi sciin corso di svolgimento a Portes du Soleil. Maxha trionfato nelmaschile, conquistando la seconda medaglia nella rassegna iridata dopo il bronzo vinto in discesa libera ieri. Per l’si tratta del quarto titolo iridato nella specialità, l’ultimo era stato quello di Giovanni Franzoni nel 2021 a Bansko. Il ventunenne gardenese ha fatto la differenza nella parte centrale, commettendo una sbavatura nel tratto finale, dove tutti gli avversari hanno recuperato su di lui. Con questa vittoriasi è anche guadagnato la possibilità di partecipare aldelle finali di Coppa del Mondo di Saalbach.ha preceduto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE’ LA COPPA DEL MONDO E’ FALSATA: DANNEGGIATA Gut-Behrami , VANTAGGIO PER SHIFFRIN COSA E’ SUCCESSO ... (oasport)

Dopo aver perso la medaglia d’oro in discesa per un solo centesimo, Malorie Blanc si riscatta e domina il superG femminile dei Mondiali juniores di ... (oasport)

L'Italia conquista il primo titolo ai Mondiali Juniores di sci alpino in corso di svolgimento a Portes du Soleil. Max Perathoner ha trionfato nel superG maschile, conquistando l'oro, seconda medaglia ...Seconda giornata di gare ai Mondiali juniores di sci alpino di Châtel e altre due medaglie per la Svizzera. A conquistarle sono stati come ieri in discesa Malorie Blanc e Livio Hiltbrand, che oggi ...Sarà un weekend povero per lo sci alpino, visto che sono stati cancellate le gare veloci femminili a Garmisch e le discese libere maschili a Chamonix. Si gareggerà soltanto domenica 4 febbraio a Chamo ...