Schlein | “Se Ilaria Salis non può fare la maestra | Salvini non può fare il ministro”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) (Adnkronos) – Se“non puòla, viene da chiedergli come possa, chi è accusato di sequestro di persona,il”. La leader del Pd Ellycontro Matteodopo le parole pronunciate dal vicepremier oggi sul caso. “La Lega – dice– anziché battersi per non vedere calpestata la dignità di una cittadina italiana si mette a rovistare nel suo passato, ancora prima che sia pronunciata sentenza ha già deciso la colpevolezza, e mette altre catene ai polsi e alle caviglie dirichiamando accuse su cui è già stata assolta. In questa nostalgia di Medioevo dove sparisce la presunzione di innocenzasi spinge ad affermazioni di un paternalismo insopportabile, ma se sostiene che chi è accusato di lesioni non possala– attacca – allora viene da chiedergli come possa, chi è accusato di sequestro di persona,il”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il vicepresidente del Consiglio sulle catene e il guinzaglio in tribunale a Budapest: "Chi invoca l'indipendenza della magistratura in Italia immagino abbia lo stesso rispetto per la magistratura di a ..."