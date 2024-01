Schlein | Conte? non accetto mistificazioni | sbaglia strada

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) "Troppo spesso leggo di litigi tra Pd e M5s, per litigare bisogna essere in due. Mai ho lanciato una polemica strumentale verso un'altra forza di opposizione. Se qualcuno pensa di attaccare o insultare il Pd invece del governo stando". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly, parlando con i giornalisti alla Camera. "Credo che la gente si renda conto di chi lavora alla costruzione di una alternativa urgente alla destra, dare l'idea che non ci possa essere un'alternativa è un favore a Meloni. Non siamo disponibili a accettare costantie attacchi che mirano al bersaglioto", ha aggiunto.

E' una "strategia buddista" quella che si è imposta Elly Schlein: incassare le intemerate di Giuseppe Conte per tenere aperta fino alla fine la porta alle alleanze per le Regionali. La segretaria sa ...Torna alla home X1 / 62 Previous Next Conte e Schlein alla presentazione del libro di Speranza. Foto di Pizzi 31/01/2024 “Ci sono sicuramente delle ferite da ricucire, io sono nuova ma non faccio che ...Trump, il Mes, l'Ucraina e ora la Rai. Tutti temi che vedono il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle in disaccordo. Si tratta di tutti precedenti per i quali i rispettivi leader ...