Schianto in tangenziale Muore automobilista di 48 anni grave una sessantenne

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Stava andando al lavoro, come tutte le mattine, sulla stessa strada che percorreva ogni giorno al volante della sua Fiat Punto bianca. GiovNisacchi, 48, è morto nel tragico scontro frontale con la Volkswagen Passat guidata da una donna,di Pavia, rimasta ferita e trasportata con l’ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo. Geometra, lavorava per la ditta Franchi Costruzioni Edili con sede a Sannazzaro de’ Burgondi, dov’era peraltro nato e dove aveva vissuto prima di trasferirsi ad Albuzzano, dove ora viveva con la compagna e due le figlie di 10 e 12. Stava percorrendo la Statale 617, il tratto dettoEst di Pavia, imboccata al Bivio Vela in direzione della Vigentina. Erano circa le 6.30 di ieri quando la Punto s’è scontrata con la Passat che ...

gesto folle in tangenziale a Modena, dove un ventenne, probabilmente in stato di ebrezza, ha imboccato la strada contromano per poi provocare un ... (thesocialpost)

Entrambi alla guida di una vettura, la collisione frontale all’altezza di una semicurva. Non ha avuto scampo geometra di Sannazzaro de’ Burgondi, lascia compagna e due figlie.Dinamica al vaglio della Polstrada di Pavia per lo schianto frontale successo verso le 6.30 e che ha poi mandato in tilt il traffico cittadino all'orario di punta mattutino ...È stato arrestato perché coinvolto in un'inchiesta dell'autorità giudiziaria spagnola Anthony Mucci, indagato a piede libero a Napoli per l'omicidio di Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso al cu ...