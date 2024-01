Scattano i divieti sulla viabilità e sosta e per i contenitori rigidi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Fate largo alla festa. Il Carnevale ha bisogno dei suoi spazi così da domenica 4 febbraio dalle 7 alle 20 scatta il divieto diin tutti gli stalli intorno a Piazzale Boccherini lato sud lungo la corsia che costeggia gli spalti delle Mura. Inoltre stessa data e stessio orario per lo stop alla circolazione veicolare nel tratto tra Piazzale Boccherini, Piazzale Verdi e la rampa del baluardo San Donato. Sempre domenica divieto dianche nella porzione est di Piazzale Don Baroni e, dalle 14 fino al termine della sfilata divieto di transito anche cicabile e per i risciòpasseggiata delel Mura tra baluardo San Donato e Baluardo Santa Maria (Caffè delle Mura) compresi gli accessi alle scese.anche le limitazioni per la vendita e somministrazione e anche detenzione e trasporto di alimenti e ...

