Scandicci | rifiuti speciali abbandonati su un terreno Denunciato proprietario

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) I militari della Stazione Carabinieri Forestale di San Casciano Val di Pesa (Firenze), durante un servizio volto alla prevenzione ed alla repressione dei reati in danno all'ambiente, hanno scoperto in località Via del Poggio, in una area comunale in passato già oggetto di reiterati abbandoni di, la presenza di un nuovo deposito/abbandono dinon pericolosi L'articolo proviene da Firenze Post.