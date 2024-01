Scandalo in Pakistan | ex premier Imran Khan e moglie condannati per corruzione

L’ex primo ministro pakistano Imran Khan e la moglie sono stati condannati a 14 anni di carcere dopo essere stati giudicati colpevoli di corruzione in un ...Per completare il quadro, l'analista sottolinea come nel corso 2023 il Pakistan abbia subito centinaia di attentati, alcuni anche molto ...Davos, 17 gen 14:27 - (Agenzia Nova) - L’attacco dell’Iran in Pakistan ha colpito “l’opposizione terroristica”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Repubblica islamica dell’Iran, Hossein ...