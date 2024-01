Sassuolo | di questo passo salvezza al 50 per cento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Dietro Genoa e Monza è tutta una mischia: dai 23 punti del Frosinone tredicesimo ai 17 dell’Empoli penultimo ci sono sette squadre racchiuse nello spazio di appena sette lunghezze, una situazione che, nonostante il distacco, attualmente non taglia fuori dal discorsoneppure la Salernitana ferma a 12. Il problema è che in lotta c’è anche ilcon i suoi 19 punti (e una partita in meno, ma il concetto non cambia), e allora è inevitabile fare i conti per tentare di capire, considerando l’andazzo, quale potrà essere la quota che permetterà un altro campionato di Serie A. Quota spannometrica, intendiamoci: di doman non c’è certezza e non si possono escludere fughe o crolli per nessuna delle contendenti, intanto però giova ricordarsi che, negli ultimi dieci campionati (dal 2013-14 al 2022-23), dopo ventidue giornate solo in due casi la ...