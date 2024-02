Sassari | assalto ai portavalori | caccia ai banditi | colpi di kalashnikov e fiamme

(Adnkronos) – Violento assalto a un furgone portavalori sulla Statale 131 nel Sassarese. Un commando è entrato in azione all’altezza del bivio per ... ()

Un commando di una decina di banditi armati ha assaltato tre furgoni portavalori lungo la strada statale 131, all'altezza del bivio per Siligo (Sassari). Quattro guardie giurate sono rimaste ferite ...In azione un commando composto da 10 banditi che sono fuggiti col denaro. Posti di blocco in tutta la Sardegna ...