Sardegna | assalto al portavalori a Siligo | spari e auto in fiamme | ci sono vari feriti «Ucciso uno dei rapinatori»

assalto a un portavalori questa mattina sulla Statale 125, vicino al bivio per Tertenia, in Ogliastra . I banditi sono entrati in azione intorno alle ... (tg24.sky)

Torna l'incubo degli assalti ai portavalori in Sardegna : a distanza di un anno dall'ultimo episodio, alle 8 di lunedì 4 dicembre un nuovo agguato in ... (ilgiornale)

I banditi hanno dato fuoco a cariche esplosive. E per rallentare il traffico sono stati usati vecchi pneumatici piazzati in mezzo alla carreggiata (repubblica)

Assalto a portavalori , chiuso un tratto dell’A4 : ladri in fuga. Colpo anche in Sardegna Un tir messo di traverso, gli spari e la fuga. Due assalti a ... (tpi)

Doppio Assalto a portavalori nella mattinata. Uno sulla A4 al confine tra Lombardia e Piemonte, in territorio della provincia di Novara. L'altro in ... (ilmattino)

Lungo la strada statale 131 in Sardegna, nel territorio di Sassari, si è verificato un assalto violento ad un furgone portavalori. Un commando, come specificato da Repubblica attraverso il sito online ...La rapina è avvenuta questa mattina intorno alle 8, all’altezza del bivio per Siligo in provincia di Sassari, dove un furgone portavalori è stato assaltato da un gruppo di banditi.Ancora una rapina a dei portavalori sulla statale 131, all’altezza del bivio per Siligo, nel sassarese. Nel tentativo di fuga, come diversivo, sono stati dati alle fiamme dei mezzzi… Leggi ...