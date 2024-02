Sapevi che Edge può “assorbire” Chrome su Windows? Un’opzione e un bug che pochi conoscono

In un nuovo Comunicato del Presidente, alcune importanti precisazioni sul collegamento ipertestuale da inserire sulla PVL ...In quegli anni se passavi davanti al convento delle suore intorno all'ora di pranzo l'odore di aglio era insopportabile, manco le sante monache avessero in animo di scacciare tutti i diavoli di questo ...Tre pagine contengono il senso delle centocinquantatré di Baumgartner di Paul Auster (traduzione di Cristiana Mennella, Einaudi 2023): quelle paurose in cui un telefono disattivato si mette a squillar ...