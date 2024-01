Saper respirare atto vitale

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Molte persone non sanno, non mettono in attività il muscolo diaframma. Il muscolo diaframma è il principale muscolo respiratorio, può degenerare con il passare degli anni e in presenza di obesità addominale e viscerale. Facciamo la sua conoscenza per imparare ae per riuscire a dimagrire e per garantire gli adeguati volumi di ossigeno. Per eliminare un solo grammo di grasso occorrono ben due litri di ossigeno. IL MUSCOLO DIAGRAMNA Il diaframma è una struttura muscolo-fibrosa a forma di cupola situata tra le cavità toracica e addominale. Costituisce il pavimento del torace e il tetto dell’addome. La parola “diaframma” deriva dalle parole greche “dia”, che significa in mezzo, e “phragma”, che significa recinzione. ESERCIZI RESPIRAZIONE DIAFRAMMATICA Con il passare degli anni la struttura muscolare del diaframma si degenera al pari ...