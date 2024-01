Sanzioni Houti agli Usa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Non amo gli americani, che si credono i padroni del mondo, però non hanno torto nel caso degli, perché questi attaccano le navi nel Mar Rosso e danneggiano i commerci internazionali.Vilma Migliorivia email Gentile lettrice, precisiamo che glinon attaccano tutte le navi, ma solamente quelle americane, inglesi e israeliane, o di altre nazionalità se sono dirette ai porti d’Israele. Questa è di fatto una sanzione per infliggere un danno economicoisraeliani che massacrano i palestinesi e a chi li aiuta con armi e diplomazia (Usa, Uk ed Europa). Detto questo, si chieda: che cosa fanno gliche l’Occidente non faccia già? L’Occidente imponea una sfilza di Paesi – Russia, Cuba, Venezuela, Siria, Iran, Nord Corea, ecc. – per infliggere loro punizioni economiche. Con ciò ...