Sanremo | Sinner scioglie le riserve | la sua decisione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La risposta in conferenza stampa a Roma “Faccio il tifo da casa”, diceridendo e rispondendo con sincerità e tranquillità alla domanda sulla sua eventuale partecipazione al Festival di. Nonostante i video e gli inviti del direttore artistico, Amadeus, il tennista, fresco vincitore degli Australian Open non prenderà parte come ospite alla kermesse canora. In quale date, dal 6 al 10 febbraio, “sarà già al lavoro, l’Australia sarà passata”. Dopo gli Australian Open, infatti e dopo gli impegni istituzionali tornerà in campo a Rotterdam e poi a Miami e Indian Wells. Ne ha parlato in un incontro con la stampa a Roma, dove domani incontrerà il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Parlando del momento ha poi detto: “Son contento di condividere queste emozioni con voi, però nell’altro senso non c’è solo questo torneo. Ci sono tanti tornei durante ...