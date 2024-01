Sanremo | quando Viareggio se lo fece scappare | “Che importanza ha questo Festival?”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gennaio 2024 - Arriva l’appuntamento diche per una settimana monopolizza l’attenzione dell’intero Paese e aogni anno si apre il libro dei ricordi e delle recriminazioni. Perché ildella canzone nacque proprio nella città del Carnevale nel Dopoguerra e colpevolmentese lo. L’hanno definita umana miopia quella del marchese Bottini direttore dell’Azienda per il Turismo di. Perché il nobile fu irremovibile nel dire no, in un piovoso fine inverno del 1950, a quella rassegna per due edizioni (‘48 e ’49) aveva fatto registrare un gran successo. "Cheha? Chi sono questi pazzi che cantano? Non bastano le ...