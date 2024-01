Sanremo | è già polemica Amadeus “ritratta” l’invito a Sinner e Fiorello lo infilza con l’ironia

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Rieccoci. Puntuale arriva la prima verasanremese. All’inizio del Festival manca poco meno di una settimana ma il clima è già infuocatissimo. Stavolta a surriscaldarlo non sono atteggiamenti giudicati troppo spinti per il pubblico di Rai1 né i soliti rimbalzi politici, ma un semplice invito a Jannikche nel giro di poche ore sembra essersi quasi trasformato in un affronto. “È tornato Swiffer-e ogni cosa che tocca diventa!” annuncia, a sorriso tirato, l’amicodal glass di “VivaRai2”. “È incredibile comeriesca a trascinarsi dietro qualsiasiperfino con un semplice invito allo sportivo del momento”. Già perché quello che voleva essere un sincero attestato di stima e un omaggio al giovane campione, fresco ...