Sanremo | de Giovanni e Forgione contro testo canzone Geolier | “Napoletano non merita questo strazio”

C'è posta per te sabato 10 febbraio non andrà in onda, in concomitanza con la serata finale di Sanremo2024. È Pier Silvio Berlusconi a spiegare che Mediaset non farà controprogrammazione ...“I p' me, tu p' te” è il titolo della canzone che Geolier presenterà a Sanremo. Il testo è in napoletano e proprio sul tema si è acceso il dibattito ...Anna Falchi condusse accanto a Pippo Baudo una delle edizioni della storia del Festival che ancora oggi vanta uno share imbattuto ...