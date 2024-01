Sanremo 2024 | Sinner ha deciso | «Farò il tifo da casa | in questi giorni sarò a lavorare | facendo quello che amo» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) «ilda». Jannikmette fine alla discussione sulla sua eventuale presenza come ospite al Festival di. E lo fa nella conferenza stampa con il presidente della Federazione italiana tennis e padel Angelo Binaghi, a ventiquattr’ore dal suo rientro in Italia dopo la vittoria agli Australian Open di Melbourne. Nelle ore successive al trionfo nel Grande Slam, era stato Amadeus stesso a fare un invito ufficiale all’atleta 22enne: «Questo messaggio è per te Jannik: complimenti. Sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente l’invito a venire al Festival di. Tutti me lo chiedono, ovviamente c’è la grande gioia di vederti a». L’altoatesino, davanti a questa possibilità, aveva confessato che preferisce altri palchi, quelli che è ...