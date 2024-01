Sanremo 2024 | rivolta social per il testo di Geolier | “Napoletano non merita questo strazio”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) A ogni passo versola sua polemica. A tenere banco ormai da ore suic’è quella sulla scrittura delindella canzone presentata al Festival da‘I p’ me, tu p’ te’ che ha fatto insorgere i puristi del dialetto – pardon, della lingua – partenopea per quelli che vengono additati come veri e propri errori grammaticali (tia spuglia invece di t’ha spuglià, solo per fare un esempio). Capofila della ‘’, lo scrittoreMaurizio De Giovanni che in un post su Facebook rivendica come il“non”. “È una lingua antica e bellissima, con la quale sono stati scritti capolavori immensi. È un patrimonio comune ...