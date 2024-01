Sanremo 2024 | rivolta social per il testo di Geolier | “Napoletano non merita questo strazio”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) (Adnkronos) – A ogni passo versola sua polemica. A tenere banco ormai da ore suic'è quella sulla scrittura delindella canzone presentata al Festival da'I p' me, tu p' te' che ha fatto insorgere i puristi del dialetto – pardon, della lingua – partenopea per

Non è insolito scoprire una passione per previsioni ed oroscopi da parte dei protagonisti dello spettacolo, una tradizione da cui non si sottrae ... (cultweb)

E lo spiega senza tanti giri di parole allorquando gli viene chiesto se ha intenzione di accettare l’invito di Amadeus al più importante appuntamento “nazionalpopolare d’Italia”, cioè il Festival di ...Piersilvio Berlusconi cerca di spegnere i rumors sull'addio di Paolo Bonolis a Mediaset per sbarcare in Rai, ma lascia ogni strada aperta: "Non dipende solo da noi" ...Perché “Sanremo è Sanremo”, anche dopo la fine della Kermesse. In occasione della puntata speciale di "Domenica In", in onda dall'Ariston l'11 febbraio, è partita la corsa all'acquisto dei biglietti.