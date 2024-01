Sanremo 2024 | Orchestraccia | “Noi al Festival? Saremmo felici di cantare contro violenza su donne”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un innoogni forma disulleche vuole essere “un abbraccio”, un sostegno ma anche delle scuse e un invito a reagire: “Se anche solo una persona trovasse il coraggio di denunciare le molestie che sta subendo per me varrebbe più di 10 dischi di platino”. Così Marco Conidi, frontman e ideatore dell’, in un’intervista all’Adnkronos racconta del nuovo singolo ‘Quello non era amore’. Una canzone che “tocca le corde emotive” con un messaggio molto forte che sarà protagonista anche della 74esima edizione del, dove Amadeus ha annunciato che dedicherà uno spazio al tema della lotta allasullee ai femminicidi: “Sarei molto felice di poter portare questo brano e il suo messaggio in un palco ...

15.55 Sinner: non vado a Sanremo,tifo da casa Jannik Sinner, in conferenza stampa a Roma, annuncia che non andrà a Sanremo. "Faccio il tifo da casa per il Festi- val. E' un evento bello,ma sono qui ...Jannik aveva detto a Melbourne: ‘Conoscendomi non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio. Sono negato. Lasciamo perdere. Devo giocare a tennis, io’.Sanremo 2024 sta per debuttare: la scenografia è meravigliosa, ma non spegne la polemica sull’assenza di fiori sul palco. La scenografia del Festival di Sanremo 2024 ricorda, per volere dello stesso ...