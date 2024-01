Sanremo 2024 | i bookmakers puntano su una donna per la vittoria

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Manca sempre meno al Festival die per isarà unaa trionfare, ecco le principali quote per gli scommettitori, testa a testa tra Annalisa e Angelina Mango, over 33 e proveniente da un talent show: è questo l’identikit del prossimo vincitore del Festival disecondo i bookmaker, con Snai che offre a 1,45 il successo di una– dieci anni dopo l’ultima affermazione di Arisa – in pole sul trionfo maschile visto a 3,50, con i gruppi a chiudere in lavagna a 6,50. Un vincitore con più di 33 anni e mezzo vale invece 1,45, mentre scendere sotto quest’età è un’ipotesi più remota a 2,50. Le indicazioni dei bookie portano a un solo nome: Annalisa, con la ligure classe 1985 vincitrice di Amici, grande favorita a 3,25 su William Hill e ...