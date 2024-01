Sanremo 2024 | Ghali canta ‘Casa mia’ | carriera e vita privata del rapper

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Sono tanti quelli che si ricordano l’ospitata dinel 2020. Prima di esibirsi, infatti, ilè stato protagonista di una caduta rovinosa sul palco. O meglio, l’entrata a effetto era voluta: in realtà a fingere di scivolare è stato un ballerino che indossava una maschera ed era vestito come l’artista. Quest’annopartecipa alla manifestazione – dal 6 al 10 febbraio – per la prima volta come concorrente, con il brano. Le originiAmdouni, più noto come, è nato nel 1993. I suoi genitori hanno origini tunisine. Lui è cresciuto in Italia, in particolare nella periferia milanese, nella zona di Baggio, un contesto che conosce bene e di cui parla anche nelle sue canzoni. Ilè cresciuto ...