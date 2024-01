Sanremo 2024 | Fiorella Mannoia e l’incidente tecnico durante le prove | “Pago 60 caffè per l’orchestra” Ecco cos’è successo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Momento di ilarità generale tradel Festival dia causa di un piccolo incidente, o meglio dimenticanza, che ha riguardato ledi. L’artista si è presentata sul palco del Teatro Ariston per provare, a porte rigorosamente chiuse, il brano in gara al Festival “Mariposa”. Ma non tutto è andato liscio. Lo spiega lastessa in un divertente video pubblicato e condiviso su tutti i suoi social. “Mi chiedono: ‘, hai sentito?’, e io: ‘Non sento niente, sento solo fuori’. E grazie, non mi ero messa le cuffie!”. Insomma la cantante aveva dimenticato di mettersi le cuffie in-ear (gli auricolari che usano tutti i cantanti per ascoltare meglio la propria voce e la musica, ndr) che ...

L’importanza di essere Diodato in questa discografia take away, così veloce, fulminea, leggera, diremmo leggerissima dato che parliamo del Festival ... (open.online)

L'appello del popolare attore romano in un'intervista esclusiva all'Adnkronos a più di un anno di assenza dalla tv: "Non rinuncerei ai temi di satira, ma voglio far ridere e divertire" ...Diodato torna in gara a Sanremo 2024. E non teme il confronto...con se stesso. «Sento belle vibrazioni». L'intervista di Amica.it ...La poesia in musica Vorrei incontrarti fra cent'anni, scritta e cantata da Ron in duetto con Tosca a Sanremo 1996, racconta come il tempo e gli avvenimenti della vita, seppur difficili, sappiano ...