Sanremo 2024 | Diodato | Ti Muovi rappresenta il viaggio che sto facendo | quello che sono io in questo momento

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il cantautoreritorna al Teatro Ariston per presentare al Festival di"Ti", un brano personale in cui tutti posperò riconoscersi. Il Festival diprenderà il via il 6 febbraio e tra gli artisti in corsa per la vittoria in questa 74esima edizione c'è anche, al suo ritorno al Teatro Ariston dopo la vittoria ottenuta nel 2020 con Fai Rumore. Le partecipazioni del cantautore all'importante kermesse musicale salgono quindi a quota quattro dopo 10 anni dalla sua prima apparizione all'evento: era infatti il 2014 quando ha presentato il brano Babilonia. Il ritorno aAl Festival diil cantautorepresenterà in gara Ti ...