Sanità | la convenzione Ospedali riorganizzati E concorsi per i primari

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’ospedale di Perugia guadagna 3 Strutture complesse, passando da 48 a 51, mentre Terni passa da 40 a 39. E’ questo uno dei risultati dellasiglata tra Regione e Università in ambito sanitario. Un atto per il quale nell’aprile del 2022 venne annunciato che dopo sei mesi ci sarebbero stati i primi risultati concreti della riorganizzazione degli, ma in verità ci sono voluti quasi due anni. E non c’è da sorprendersi perché la partita è complessa e gli equilibri vanno raggiunti col bilancino da orafo. Ieri a Palazzo Donini l’atto approvato dalla Giunta regionale e dal Senato Accademico è stato presentato alla stampa, anche se in verità il Salone d’Onore era pieno zeppo di universitari eeri (i giornalisti erano una minoranza sparuta): segnale tangibile di quanto pesi questache ...