Sangiovanni | in pre-order il nuovo disco Privacy | la copertina e il concept

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In attesa del suo ritorno in gara al Festival di Sanremo,annuncia il suo secondodal titolo(Sugar) è il secondo album di, in uscita il 1 marzo e in pre-da oggi 31 gennaio. Ilsarà disponibile in digitale e in formato cd ed è anticipato dal singolo Finiscimi, che verrà presentato al Festival di Sanremo 2024. Nell’album è contenuto anche Americana, il primo racconto in musica della sua. Ilprogetto artistico è nato a Los Angeles, doveha lavorato con alcuni dei più rilevanti produttori americani, collaboratori di Miley Cyrus, Travis Scott e Tate Mc Rae. Il sound di matrice californiana dele una nuova maturità ...