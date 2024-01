Sandra Milo | parlano i figli e raccontano la sua ultima volontà

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Debora, Ciro e Azzurra sono i tredi. La prima l’ha avuta dal matrimonio col produttore greco Moris Ergas, mentre gli altri due sono nati dall’amore con Ottavio De Lollis, suo terzo marito. L’attrice si è spenta un paio di giorni fa a 90 anni e oggi, a La Vita in Diretta, la primogenita ha parlato di sua madre raccontando le sue ultime ore di vita. “Le abbiamo tenuto la mano fino all’ultimo respiro, con lei se n’è andata una parte di noi. Per l’ultimo viaggio, l’abbiamo vestita tutta di bianco, come una sposa. Le abbiamo messo uno dei suoi abiti preferiti. Poi il rossetto, perché senza rossetto non andava neanche a buttare l’immondizia, e i tacchi a spillo. È bellissima: a 90 anni diceva sempre che una donna, se vuole, può conquistare chiunque. Non voleva che il pubblico la ricordasse negli ultimi giorni di vita, ...