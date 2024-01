Sandra Milo | Mara Venier commossa ai funerali | “Ha insegnato alle altre donne a essere libere”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) “I ricordi sono tanti io non so da che parte cominciare. I ricordi sono tantissimi, le volevamo bene. Lei era una donna gentile, generosa, molto presente nell’amicizia. Ogni tanto mi telefonava mi diceva ‘è tanto che non ci sentiamo’ e poi mi diceva ‘ti voglio bene’ e finiva così. Siamo qua perché le vogliamo molto bene. Le battaglie civili? Le ha sempre fatte, è una donna libera. Haadanche ade questa è la cosa più importante“. Così, conduttrice e attrice, al funerale dipresso la basilica di Santa Maria in Montesanto nota come “Chiesa degli artisti” in piazza del Popolo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.