Sandra Milo | la malattia e la morte raccontati dal figlio ai funerali

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ildi, aidell’attrice, ha accennato alladi sua mamma, scoperta a ottobre 2023, in occasioni di analisi di routine. Ciro De Lollis ha spiegato che sua mamma ha scoperto di avere “un brutto male”, una scoperta alla quale sono seguiti tre mesi di calvario. De Lollis non specifica la natura dei problemi di salute di, ma nell’aggiungere che lei “non aveva mai fumato”, lascia intendere una patologia ai polmoni. “Siamo andati a fare delle analisi per un problema all’anca e ha scoperto di avere un brutto male. E pensare che non aveva mai fumato in vita sua” – ha raccontato Ciro, come riporta Repubblica – “da quel momento sono iniziati tre mesi di calvario. Meno male che non l’ho fatta ricoverare perché il giorno prima che morisse si era liberato un ...