Sandra Milo | ai funerali oggi folla e rose bianche Il sacerdote | cosa ha chiesto nella bara Quel dettaglio che commuove

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gennaio 2024 –e applausi al funerale diChiesa degli artisti a piazza del Popolo a Roma. Come ieri alla camera ardente, accanto alla foto dell’attrice ci sono l’effige di Padre Pio e la Madonnina con l’acqua benedetta di Lourdes. Vicino allaricoperta ditra i banchi siedono i figli Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis. In chiesa Mara Venier, Alberto Matano, Stefania Orlando, Pino Strabioli, Beppe Convertini, Vladimir Luxuria. La chiesa è completamente piena e fuori si è radunata unain attesa. Il feretro di ‘Sandrocchia’, come la chiamava Federico Fellini, è stato accolto da un lungo applauso di molti fan e cittadini comuni giunti per ...