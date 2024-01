San Valentino Hi-Tech | le proposte romantiche di Samsung

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In occasione del giorno di Sanpresenta alcunee idee per condividere momenti speciali con le persone amate Per coloro che vogliono dedicare tempo di qualità al proprio partner, il nuovo smartphone premium della serie S, Galaxy S24 Ultra, si presenta come un compagno ideale. Le funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale semplificano molte attività quotidiane e della vita di coppia, offrendo un regalo prezioso per la festa degli innamorati.celebra l’amore con tecnologia e stile: idee speciali per SanGalaxy AI, la tecnologia di intelligenza artificiale integrata, ottimizza varie esperienze d’uso, dalla comunicazione senza barriere con traduzioni intelligenti a nuovi standard di ricerca, come la funzione Cerchia e cerca. La serie Galaxy S24 ...